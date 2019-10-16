В Божовича верят, интерес к Соболеву есть, денег от спонсоров стало больше: председатель совета директоров о ситуации в «Крыльях Советов»

На стадионе «Металлург» в Самаре прошла открытая для болельщиков тренировка «Крыльев Советов». Посмотреть на нее приехал и председатель совета директоров клуба Александр Фетисов. Во время тренировки он ответил на вопросы СМИ: о слухах о якобы недостроенной «Самара Арене», об интересе к Александру Соболеву со стороны других клубов и спонсорских вливаниях в команду.

- Как оцениваете ситуацию в клубе? Она стабилизировалась? Были слухи о том, что Божовича могут уводить с поста главного тренера.

- От меня слов о замене тренера вы никогда не слышали. Это все было на уровне досужих разговоров. Мы считаем Миодрага Божовича одним из самых серьезных тренеров в РПЛ.

Что касается ситуации в клубе. Любая спортивная команда требует времени для того, чтобы сформироваться. Для того, чтобы игроки начали понимать друг друга, приняли друг друга. От взаимодействия – в том числе на уровне спортивной интуиции – очень многое зависит. Этот процесс становления занял определенное время.

После победы в первом матче [над ЦСКА 2:0] у нас у всех немного закружилась голова. У нас были очень большие ожидания, которые частично не оправдались. Но мы видим, уже войдя в сезон, что игра получается, есть взаимодействие. Хотя надо отдать должное игрока и тренерскому штабу – игра всегда была. Чего не хватало? Спортивного фарта или случай вмешивался? Когда проигрываешь, иногда недостает мастерства, иногда взаимодействия. Это спорт.

Сейчас команда показывает приличные результаты. В последней игре «Крылья» обыграли «Сочи» - очень сложного соперника. Однако расслабляться нельзя. Мы видимо, что в турнирной таблице практически две трети команд дышат друг другу в затылок, поэтому нам надо показывать неуступчивую игру во всех матчах. Впереди игра с «Оренбургом». Она не будет легкой. Да и легких матчей в этом чемпионате нет. Постоянно сюрпризы. Даже лидеры часто проигрывают командам из второй половины.

Пока рано делать какие-то выводы, надо верить в команду. А то у нас как обычно бывает: команда выигрывает – все радуются, кто-то споткнулся – сразу все плохие, команда плохая, тренер плохой, руководство плохое. Надо с командой быть и в беде, и в радости.

Миодраг Божович, несмотря на слухи, продолжает работать в «Крыльях». Руководство в него верит.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

- Расскажите, команда уже сформирована? Не игроки, а тренерский штаб и руководство.

- Команда сформирована. В ней нашлось место как тем, кто участвовал в формировании команды, так и новым лицам (в финансовом, экономическом блоке). Это позволило нам оздоровить финансово-экономическую ситуацию. Теперь мы за меньшие деньги получаем более качественные услуги, связанные с обеспечением команды, с обеспечением тренировочного процесса. Есть изменения в службе безопасности клуба.

Например, любая процедура, связанная с выбором поставщика, проходит на конкурсной основе. Не менее трех поставщиков принимают участие в аукционе. Так нам удалось сэкономить за последний месяц около 8 млн рублей.

Для нашего клуба, за которым нет серьезных нефтегазовых и иных структур, это очень важно. Тем более, что мы стремимся больше средств задействовать в детском футболе. Сегодня мы собрали на открытой тренировке детских тренеров со всей области. Перед этим с ними были занятия, в которых участие принимал [главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг] Божович.

Сейчас идет очень серьезная системная работа с построением пирамиды, где внизу находится как раз детский футбол.

- Как обстоят дела с поисками спонсоров?

- Сумма привлеченных [внебюджетных] средств уже в этом году будет в несколько раз превышать сумму прошлого года. В прошлом году было чуть меньше 300 млн. В этом году будет значительно больше.

- Прокомментируйте информацию о «Самара Арене». Якобы стадион недостроен.

- Информация о том, что стадион не достроен, абсолютно неверна. На нем проводили матчи ЧМ-2018. Это одна из лучших арен, которые есть у нас в стране. На стадионе кое-что доделывают, однако это никак не сказывается на качестве проведения матчей.

Что касается того, что так какие-то работы идут – да, они действительно идут. Но эта арена абсолютно безопасна, готова к проведению матчей. В этом нет никаких сомнений.

Монтировались временные сооружения на гостевом секторе. Для нас они оказались важными, мы хотим, чтобы они стали постоянными, потому что это скажется на качестве. Но чтобы узаконить эти временные сооружения на, требуются некоторые мероприятия. Эти и реализуется. Никаким образом на безопасности стадиона это не сказывается.

Я предполагаю, что то, что появляется в сетях, предмет недобросовестных экспертов, которые преследуют свои цели.

После тренировки футболисты встретились с фанатами.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

- Будут ли в этом году закрывать на зиму верхние ярусы стадиона?

- Я так необходимости не вижу. Сейчас мы будем думать, как избежать попадания снега на верхние ярусы стадиона. Будем принимать дополнительные меры.

- Иржи Ярошик недавно заявил, что не прочь когда-нибудь возглавить «Крылья Советов». Готовы его пригласить на пост главного тренера в будущем?

- Сейчас у нас есть главный тренер, который нас устраивает, который пользуется авторитетом у игроков, который доказывает свою эффективность, поэтому подобные разговоры преждевременны.

В «КС» интерес к Соболеву подтвердили, но конкретных предложений пока не поступало.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

- Сейчас большая шумиха вокруг Соболева и его возможного ухода. Какая-то сформулированная позиция по этому поводу у «Крыльев» есть?

- Мы ценим игру Александра и очень гордимся, что его вызвали в сборную. Он нужен в команде. Когда-то именно «Крылья» поверили в Соболева. Если вы помните, когда Александр играл в «Томи», интерес к нему проявляли несколько клубов. Наш клуб тогда пошел на то, чтобы купить перспективного игрока. Я хочу сказать, что эти вложения оправдались.

Соболев серьезно вырос, находясь в «Крыльях Советов». Миодраг Божович сказал, что спортивные качества Соболева – это целиком его заслуга. Я с этим согласен на 90%. Вместе с тем помогли и атмосфера в клубе, игроки, тренеры, которые создают условия для реализации талантливых футболистов.

На сегодняшний момент предложения, интерес [со стороны других клубов] есть, но сложно говорить о том, что мы готовы с Александром расстаться.

- Есть предложения или интерес?

- Скорее интерес.

- Есть ли какой-то денежный порог, после которого вы скажете: «Ну все, Саша, поезжай в другой клуб».

- Как в фильме - неприличное предложение (смеется). Когда получим предложение, тогда можно будет о чем-то говорить.

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