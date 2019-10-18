В Самаре директор фирмы купил на 5 млн рублей мифическое оборудование и попал под суд

СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-18T08:34:01+03:00

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В Самаре предстал перед судом 37-летний директор одного из ООО, который обвинялся в четырех преступлениях, предусмотренных статьей "Присвоение или растрата". Благодаря "усердной работе" мужчины фирма потеряла несколько миллионов рублей.

- Было установлено, что директор ООО заключал убыточные договора на поставку оборудования, которое фактически компании было не нужно и которое так и не было поставлено. Деньги переводились на счета фирм-однодневок. В результате сумма причиненного ООО ущерба составила более 5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Дело предприимчивого мужчины рассматривал Октябрьский районный суд. Он признал самарца виновным в растрате денег фирмы. Какое именно наказание получил мужчина, в облГлавке не уточняют.

ИСТОЧНИК KP.RU