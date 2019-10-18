В Самаре завершился прием работ на конкурс детского рисунка-плаката «Берегись и береги»

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-18T12:50:05+03:00

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Завершился первый этап конкурса детского рисунка-плаката «Берегись и береги», организованного Средневолжской газовой компанией и министерством образования и науки Самарской области.

15 октября был последний день приема оргкомитетом работ на тему безопасного и экономного использования энергоресурсов.

Своим видением рисков и правил обращения с газовыми и электроприборами поделились почти четыре сотни школьников из самых разных уголков области: из Тольятти, Кинеля, Похвистнева, Большой Глушицы и Нефтегорского района, из Сергиевского и Ставропольского районов, из Сызрани и Октябрьска. Наиболее активными стали ребята из учебных учреждений Самары и Новокуйбышевска.

Работы юных художников выполнены в разных техниках, возраст авторов также различен. Жюри еще предстоит оценить уровень мастерства в передаче их замысла. Но первый итог конкурса уже есть: сотни школьников Самарской области обсудили со своими педагогами и членами семей важнейшие вопросы личной бытовой безопасности и задумались о теме энергосбережения.

ИСТОЧНИК KP.RU