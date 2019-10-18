2019-10-18T15:44:30+03:00
Спорт

Организаторы турнира ММА в Самаре объяснили, откуда в скандальном бое взялся ненастоящий турок

Боец оказался полным тезкой другого турецкого спортсмена
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Бой прошел в начале октября в «МТЛ Арене». Фото: федерация ММА Самарской области.Бой прошел в начале октября в «МТЛ Арене». Фото: федерация ММА Самарской области.
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Глава спонсора промоутерской компании GFC Игорь Ким прокомментировал скандальный бой в Самаре на турнире GFC 18. Напомним, в одной из боев турнира армянский боец Рафаэль Абраамян чуть не задушил турка Батухана Акдумана. Однако позже Акдуман заявил, что в Самару не приезжал и в турнире не участвовал. По словам Игоря Кима, в клетку на GFC 18 вышел настоящий Батухан Акдуман – полный тезка другого турецкого бойца.

- Обсуждал этот вопрос с лигой GFC. Они показали мне турецкий паспорт этого спортсмена. Он оказался полным тезкой. Он вышел с турецким флагом и не говорил по-русски. Лига не знала, что есть такой же боец в Турции. Проблема только в том, что Sherdog не тому бойцу записал поражение, - приводит слова Игоря Кима «Спорт-Экспресс».

Кроме того, спикер отметил, что после боя Абраамян извинился перед соперником, а также ходил извиняться в турецкое посольство. Однако от дисквалификации это его не спасло – Абраамян не сможет выходить в клетку около полугода.

Напомним, другой Батухан Акдуман после истории на турнире GFC 18 вызвал Рафаэля Абраамяна на бой, который должен был пройти 15 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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