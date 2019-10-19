2019-10-19T10:52:29+03:00
Происшествия

Пришел в гости и ограбил пенсионеров: в Самарской области мужчина схватил со стола чужие деньги и бежал

Пожилая пара не смогла остановить вора
Евгения ВАСИНА
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Отпечатки пальцев подозреваемогоОтпечатки пальцев подозреваемогоФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Ограбление случилось поздним вечером 12 октября. И пожилой пары из Кинеля знакомый открыто украл 3 000 рублей.

- В дежурную часть МО МВД России «Кинельский» обратилась 69-летняя местная жительница. Она заявила, что знакомый её супруга открыто похитил 3 000 рублей, - сообщили в пресс-службе МВД России по Самарской области.

Полицейские прибыли на место происшествия, опросили потерпевшую и ее супруга, который во время кражи были дома.

- Пострадавшая рассказала, что вечером к ним домой пришел знакомый. Он хотел занять денег, но получил отказ. Пока хозяин дома и гости беседовали, тот увидел на комоде деньги, лежавшие под другими личными вещами, а когда разговор был закончен, мужчина схватил купюры и убежал. Пенсионеры остановить его не успели, - рассказали в полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу, безработный 37-летний местный житель. Полицейские быстро задержали подозреваемого. Во время опроса мужчина признал свою вину.

Сейчас отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 4 лет лишения свободы. Похищенное изъято и возвращено законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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