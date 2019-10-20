Самарский мини-футбольный клуб «Луч-ГТС» одержал первую победу на профессиональном уровне
Самарский мини-футбольный клуб «Луч-ГТС», который в этом сезоне дебютировал в Высшей лиге (второй в системе дивизионов российского мини-футбола), добился первой победы на профессиональном уровне. Волжане обыграли в Архангельске еще одного дебютанта «Северную Двину». Матч проходил на «Норд Арене» и завершился со счетом 7:4.
В составе «Луча-ГТС» хет-триками отметились Данил Черкашин и Сергей Турзанов, еще один мяч на свой счет записал Александр Шабалов.
В следующем туре самарцы примут дома московское «Динамо». Матч пройдет 26 октября в СК «Олимп» в Красноглинском районе.
После 5 туров «Луч-ГТС» расположился на 11-12 местах в турнирной таблице конференции «Запад» Высшей лиги. В активе самарцев 4 очка.
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ИСТОЧНИК KP.RU