В Самаре в доме на Некрасовской больше 100 пожарных тушили тлеющие перекрытия между этажами

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-20T09:12:39+03:00

Локализовать возгорание удалось в 8:37 Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожар распространился на 50 квадратных метров, эвакуировать пришлось 25 человек.

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В Самаре в старом городе утром в воскресенье, 20 октября, произошел пожар. В трехэтажном доме на улице Некрасовской тлели перекрытия между вторым и третьим этажами, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 7:21. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось в 8:37, - рассказали в МЧС.

На месте работали 109 пожарных на 32 машинах, хотя изначально на ЧП вызвали бригаду из 11 человек. Из дома эвакуировали 25 человек.

На месте работали 109 пожарных на 32 машинах.Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Напомним, ночью с 18 на 19 октября в старом городе также полыхали две двухэтажки. Одна из версий ЧП – поджог. Из одного из полыхающих домов сестре и отцу помог выбраться 15-лений школьник.

ИСТОЧНИК KP.RU