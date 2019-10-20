Потопа нет: сотрудники МЧС проверили подземный переход у «Самара Арены»
Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области проверили информацию о том, что подземный переход у стадиона «Самара Арена» снова затопило. Как оказалось, сообщения некоторых СМИ оказались ложными.
- К месту были направлены оперативные группы 3 ОФПС по Самарской области и ЕДДС Самары. По прибытию оперативных групп установлено, что информация по подтоплению подземного перехода не подтвердилась, - говорится на сайте ведомства.
В подтверждение своих слов МЧС выложило фото из подземного перехода.
Напомним, переход несколько раз затапливало. Причем так, что пройти по нему было невозможно. Последний случай произошел в августе этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU