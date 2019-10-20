2019-10-20T10:59:08+03:00
Общество

Потопа нет: сотрудники МЧС проверили подземный переход у «Самара Арены»

Ранее в СМИ сообщали, что переход снова затопило
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Так сейчас выглядит подземный переход у «Самара Арены».Так сейчас выглядит подземный переход у «Самара Арены».Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области проверили информацию о том, что подземный переход у стадиона «Самара Арена» снова затопило. Как оказалось, сообщения некоторых СМИ оказались ложными.

- К месту были направлены оперативные группы 3 ОФПС по Самарской области и ЕДДС Самары. По прибытию оперативных групп установлено, что информация по подтоплению подземного перехода не подтвердилась, - говорится на сайте ведомства.

В подтверждение своих слов МЧС выложило фото из подземного перехода.

Напомним, переход несколько раз затапливало. Причем так, что пройти по нему было невозможно. Последний случай произошел в августе этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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