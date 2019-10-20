Обвиняли в хищении 230 млн: бывший глава бюро медико-социальной экспертизы Самарской области вернулся на пост

СЕГОДНЯ 13:21 2019-10-20T13:21:47+03:00

Следствие считало, что руководитель бюро завышал стоимость покупок по госконтракту более чем в 2 раза. Фото: архив "КП"

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Бывший руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы Самарской области Дмитрий Драч вернется на свой пост. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

- Сдал сегодня сертификационный экзамен по терапии и медико-социальной экспертизе. С 21 октября приступаю к обязанностям руководителя, - написал Дмитрий Драч.

В своем сообщении мужчина отметил, что всегда жил учреждением и инвалидами, вкладывал душу в это дело, а также, что никто не сможет кинуть в него камень, сказав, что это неправда.

Напомним, Дмитрия Драча обвиняли в хищении 230 млн рублей. Следствие считало, что руководитель бюро завышал стоимость покупок по госконтракту более чем в 2 раза. Без работы Драч сидел полгода, в июле 2019 года Генеральная прокуратура признала уголовное дело незаконным. Дело прекратили в августе этого года в связи с отсутствием доказательств причастности к преступлению Дмитрия Драча.

ИСТОЧНИК KP.RU