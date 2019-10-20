Самарские стрит-арт художники нарисовали в Туле граффити, посвященное Льву Толстому

СЕГОДНЯ 22:00 2019-10-20T22:01:10+03:00

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Самарские стрит-арт художники Семен Маверский, Оксана Гладкова и Никита Авсиевич продолжают покорять Россию. На этот раз они нарисовали огромное граффити на фасаде дома в Туле. На стене художники изобразили писателя Льва Толстого. Под портретом литератора сделана надпись: «Сильные люди всегда просты».

- Сегодня в Туле появился новый мурал-арт, посвящённый великому русскому писателю Льву Толстому. Мы побили свой рекорд скорости. На работу ушло около 16 часов, - рассказала художник Оксана Гладкова.

Граффити в Туле. Фото: vk.com/oksanochka_art

Напомним, самарские стрит-арт художники – авторы граффити в Сургуте, где запечатлены пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые посадили самолет в кукурузном поле, а также работы в Самаре, посвященной чемпионату мира по футболу 2018.

ИСТОЧНИК KP.RU