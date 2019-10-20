2019-10-20T22:01:10+03:00
Звезды

Самарские стрит-арт художники нарисовали в Туле граффити, посвященное Льву Толстому

Работу делали всего 16 часов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Самарские художники и их работа. Фото: vk.com/oksanochka_artСамарские художники и их работа. Фото: vk.com/oksanochka_art
Изменить размер текста:

Самарские стрит-арт художники Семен Маверский, Оксана Гладкова и Никита Авсиевич продолжают покорять Россию. На этот раз они нарисовали огромное граффити на фасаде дома в Туле. На стене художники изобразили писателя Льва Толстого. Под портретом литератора сделана надпись: «Сильные люди всегда просты».

- Сегодня в Туле появился новый мурал-арт, посвящённый великому русскому писателю Льву Толстому. Мы побили свой рекорд скорости. На работу ушло около 16 часов, - рассказала художник Оксана Гладкова.

Граффити в Туле. Фото: vk.com/oksanochka_art

Граффити в Туле. Фото: vk.com/oksanochka_art

Напомним, самарские стрит-арт художники – авторы граффити в Сургуте, где запечатлены пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, которые посадили самолет в кукурузном поле, а также работы в Самаре, посвященной чемпионату мира по футболу 2018.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хоккейная «Лада» разгромила тверское «Динамо»
Без декораций и реквизита: студенты Самарского государственного института культуры представили свою версию «Аленького цветочка»
«Улыбаетесь одинаково»: Дмитрий Азаров показал самарцам свою собаку
Анастасия Павлюченкова уступила в финале теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»
В Самаре потратят почти 7 млн рублей на отлов 2840 бродячих собак
Синоптики рассказали о погоде в Самарской области в начале недели
Обвиняли в хищении 230 млн: бывший глава бюро медико-социальной экспертизы Самарской области вернулся на пост
В Сызрани без света останутся жители восьми улиц
Форвардом «Крыльев Советов» Александром Соболевым интересуются в Италии
В Самаре в Красноглинском районе произошел пожар в жилом доме
Потопа нет: сотрудники МЧС проверили подземный переход у «Самара Арены»
В Тольятти водитель «Шевроле» залетел под «Газель» и скрылся с места ДТП
Гандбольная «Лада» обыграла «Динамо-Синару» в матче чемпионата России
В Самаре в доме на Некрасовской больше 100 пожарных тушили тлеющие перекрытия между этажами
Самарский мини-футбольный клуб «Луч-ГТС» одержал первую победу на профессиональном уровне
Избил подчиненного: в Самарской области осудили начальника пожарной части
Стало известно, в каком районе Самары чаще всего сдают квартиры
«Ока» влетела в дерево»: В Самаре на улице Гагарина столкнулись три машины
«Завтра вместо собаки может оказаться человек»: в Тольятти разгораются споры из-за сбитого щенка