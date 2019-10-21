Со следующего года девять частных клиник в Сызрани готовы принимать пациентов бесплатно

СЕГОДНЯ 18:07 2019-10-21T18:10:35+03:00

Некоторые виды услуг можно по полису ОМС получить и частной клинике Фото: Архив "КП"

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В Сызрани в 2020 году увеличится количество негосударственных клиник, в которые пациенты смогут обратиться по полису ОМС и получить лечение бесплатно.

Как пишет портал "Мааленькая Сызрань", всего заявки на сотрудничество с территориальным Фондом ОМС на следующий год подали 23 клиники из Сызрани и близлежащих населенных пунктов.

Напомним, программа, по которой частные клиники получили возможность войти в систему ОМС, заработала с 2011 года, с тех пор число коммерческих контор, готовых принимать пациентов по полису, и перечень услуг, которые там можно получить, несколько расширился.

К примеру, по полису обязательного медицинского страхования в настоящее время реально не только вылечить зубы в частной клинике, но и пройти дорогостоящие виды исследований, и даже сделать ЭКО: все этапы базовой программы будут бесплатны.

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ИСТОЧНИК KP.RU