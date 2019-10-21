Со следующего года девять частных клиник в Сызрани готовы принимать пациентов бесплатно
В Сызрани в 2020 году увеличится количество негосударственных клиник, в которые пациенты смогут обратиться по полису ОМС и получить лечение бесплатно.
Как пишет портал "Мааленькая Сызрань", всего заявки на сотрудничество с территориальным Фондом ОМС на следующий год подали 23 клиники из Сызрани и близлежащих населенных пунктов.
Напомним, программа, по которой частные клиники получили возможность войти в систему ОМС, заработала с 2011 года, с тех пор число коммерческих контор, готовых принимать пациентов по полису, и перечень услуг, которые там можно получить, несколько расширился.
К примеру, по полису обязательного медицинского страхования в настоящее время реально не только вылечить зубы в частной клинике, но и пройти дорогостоящие виды исследований, и даже сделать ЭКО: все этапы базовой программы будут бесплатны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Частные клиники, работающие по ОМС: права пациентов
«Комсомолка» узнала пять важных возможностей частных клиник, работающих по ОМС, которые позволят не платить деньги за качественную медпомощь (подробнее)
Памятка застрахованному по ОМС: что нужно знать о своих правах
Полис ОМС – гарант получения бесплатной медицинской помощи в любом городе России. Наличие полиса дает право получать все виды обследования и лечения. Но и перед своей страховой нужно выполнять некоторые обязательства. Что к чему, разбирались корреспонденты "Комсомолки" (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU