2019-10-21T18:43:37+03:00
Происшествия

В Тольятти МЧСнику, которого подозревают в коррупции, разрешили встречать дочь со школы

Расследование уголовного дела вновь продлили, как и меры пресечения подозреваемых
Александра БУДАЕВА
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Задержали сотрудников МЧС при получении 15 тысяч рублейЗадержали сотрудников МЧС при получении 15 тысяч рублейФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
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В Тольятти вновь продлили срок домашнего ареста Сергею Жирову, который вместе еще с двумя своими коллегами подозревается в получении взятки от кондитерской фабрики. Вот только "подарочки" они, по версии следствия, решили брать не сладостями, а наличкой.

Сергея Жирова задержали 14 января сотрудники УФСБ России по Самарской области. Следствие считает, что он и два его коллеги, которые также служили в МЧС, с 2017 по 2019 гг брали деньги с ООО КФ "Сласти" и взамен не беспокоили их проверками соблюдения норм пожарной безопасности.

Предположительно, коррупционная цепочка включала в себя начальника отдела надзорной деятельности МЧС по Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району Сергея Нечипорука и двух его замов - Сергея Жирова и Владимира Степанова. В настоящее время считается, что за два года на троих они получили 210 тысяч рублей.

- Между тем, мы получили заключение специалистов, в котором сказано: у владельцев данного объекта было независимое заключение пожарных рисков, поэтому, в связи с указом президента, в течение трех лет проверок со стороны пожарного надзора там был не могло, - рассказал адвокат Вячеслав Земчихин.

Тем не менее, следствие выступило с ходатайством о продлении меры пресечения фигурантам данного уголовного дела: Владимир Степанов остается в СИЗО, Сергей Жиров – под домашним арестом. А вот Сергею Нечипоруку мера пресечения вообще не избиралась.

Единственное, чего смогла добиться защита Жирова – это смягчение условий домашнего ареста. Теперь ему разрешены короткие прогулки на свежем воздухе, он планирует их потратить на то, чтобы провожать дочь в школу и встречать ее оттуда

Задержание сотрудников отдела надзорной деятельности МЧС Тольятти за взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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