2019-10-21T19:02:06+03:00
Общество

"Дорожный пристав" и ГИБДД оставили без машин 50 жителей Самары

Автомобили отправили на штрафстоянки и вернут владельцам после погашения долгов
Александра БУДАЕВА
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Если должник не может расплатиться на месте, у него забирают машинуЕсли должник не может расплатиться на месте, у него забирают машинуФото: Областной УГИБДД
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Сегодня в Самаре прошел новый совместный рейд судебных приставов и ГИБДД. На прошлой неделе был первый, тестовый запуск системы "Дорожный пристав", теперь она начинает работать постоянно.

Напомним, приставы выставляют специальную камеру на дороге в часы пик, когда огромное количество машин едет с небольшой скоростью по загруженным трассам. Камера сканирует госномера автомобилей и подает сигнал судебному приставу, если видит совпадение с данными базы должников. Сами приставы в сопровождении экипажа ГИБДД стоит дальше по ходу движения, обычно "засаду" автолюбителям в тот момент, когда их "засек" чудо-прибор, даже не видно.

Дальше дело техники: машину должника останавливают, проверяют документы водителя. Если он готов оплатить штраф на месте, то едет дальше по своим делам. А вот если сумма "набежала" немаленькая и должок уже "просрочен", то идти дальше предстоит пешком. Или на такси - это уж кто что себе позволить может.

"Дорожный пристав" за две недели помог взыскать долгов на сумму более трех миллионов рублей Фото: Областной УГИБДД

"Дорожный пристав" за две недели помог взыскать долгов на сумму более трех миллионов рублейФото: Областной УГИБДД

Сегодня, по данным пресс-службы судебных приставов, казна пополнилась суммой в один миллион рублей, а штрафстоянки Самары - 50 автомобилями, которые принадлежат должникам. Их стоимость, по предварительным данным, превышает 9,4 млн рублей.

Рейды с применением "Дорожного пристава" обещают сделать регулярными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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