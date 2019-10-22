В Самаре восстановили восточную стену хоральной синагоги, которая снесли в ходе реконструкции

СЕГОДНЯ 08:49 2019-10-22T08:51:46+03:00

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В Самаре продолжается реставрация здания хоральной синагоги. Недавно строители закончили восстановление восточной стены, которую снесли в октябре 2018 года из-за ее аварийного состояния.

- На объекте завершается вычинка кирпичной кладки стен. К зиме они будут законсервированы. В холодный период планируется провести работы по усилению фундаментов, - сообщили в пресс-службе управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области.

Напомним, хоральная синагога была построена в 1908 году по проекту Зельмана Клейнермана. Через несколько лет после этого ее закрыли. В дальнейшем по инициативе советских властей там размещались дом культуры и хлебное производство. В последние годы здание пустовало и разрушалось, однако реконструкция его много раз откладывалась. К реставрации синагоги приступили только в 2018 году. Планируется, что работы по восстановлению здания продлятся несколько лет. Полностью завершить реконструкцию здания должны в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU