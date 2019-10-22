2019-10-22T09:24:27+03:00
Общество

Реагенты нужно расходовать с умом: глава Самары призвала беречь газоны зимой

Город вовсю готовят к предстоящим снегопадам
Анастасия ФИЛАТОВА
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Зимой дороги и дворы Самары будут убирать более 700 спецмашинЗимой дороги и дворы Самары будут убирать более 700 спецмашинФото: Архив "КП"
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В Самаре продолжается подготовка к предстоящей зиме. В этом году со снегом будут бороться более 700 спецмашин, сейчас их готовность составляет 80%.

- Проведена проверка снежных полигонов к приему осадков. В общей сложности 8 спецплощадок готовы принять около 600 тысяч тонн снега, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

На совещании, которой прошло в понедельник, 21 октября, глава города Елена Лапушкина поручила специалистам следить не только за уборкой дворов, но и за очисткой подходов к больницам, школам и другим соцобъектам. Также мэр отметила, что в этом году нужно более вдумчиво расходовать реагенты и не сыпать их на газоны, которые не так давно были восстановлены. Что касается работы коммунальных служб, то в период снегопадов они будут трудиться в две смены в продленном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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