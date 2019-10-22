2019-10-22T14:34:55+03:00
Здоровье

Гигиена и профилактика в два раза дешевле: самарцев приглашают на профессиональную чистку зубов

Сеть стоматологических клиник «Эденталь» предлагает две профессиональные чистки по цене одной
Кристина АДАЕВА
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Фото: Сеть стоматологических клиник ЭдентальФото: Сеть стоматологических клиник Эденталь
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Здоровье десен и зубов напрямую зависит от гигиены полости рта. Как показывает практика, обеспечить качественную чистку зубов в домашних условиях получается не всегда. В итоге, в некоторых зонах накапливается зубной налет, который может привести к образованию зубного камня. Чтобы избежать этого 1-2 раза в год необходимо делать профессиональную чистку. Поможет в этом стоматолог или стоматолог-гигиенист. Сеть стоматологических клиник «Эденталь» предлагает самарцам пройти профессиональную чистку зубов с выгодой.

- Наша клиника предлагает две комплексные профгигиены плюс фторирование по цене одной. При оплате профгигиены пациент имеет право воспользоваться аналогичной услугой в течение 7 месяцев или подарить ее родственнику или другу, - сообщили в клинике.

Акция действует до 1 января 2020 года.

Сеть стоматологических клиник «Эденталь» предлагает широкий комплекс услуг, здесь работают стоматологи только с внушительным опытом. В номенклатуре профилактических процедур -профессиональная гигиена полости рта и зубов УЗ и AirFlow, глубокое фторирование эмали зубов и отбеливание зубов. Подробнее об услугах клиник «Эденталь» здесь.

Как записаться:

Адреса «Эденталь» в Самаре:

Клиника высшей категории - ул. Дыбенко, 27Б.

Тел.: +7 (846) 330-03-03

Клиника первой категории - ул. Авроры, 63.

Тел.: +7 (846) 201-04-47

Сайт: эденталь.рф

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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