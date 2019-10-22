2019-10-22T15:32:09+03:00
Происшествия

Эпилептик или лжец? Следствие ведет проверку обстоятельств страшной аварии на Кряже

Расследованием уголовного дела занимается одно из подразделений ГСУ областного МВД
Александра БУДАЕВА
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Очевидцы говорят, что предполагаемый виновник аварии "летел", не снижая скоростиОчевидцы говорят, что предполагаемый виновник аварии "летел", не снижая скоростиФото: предоставлено поисково-спасательной службой Самарской области
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Самарская полиция продолжает проверку по факту страшного ДТП, которое произошло 9 августа в Куйбышевском районе Самары.

Напомним, около 11 часов дня на Кряже столкнулись автомобили Kia Rio, "Лада Гранта" и Hyundai Genesis. Виновником аварии очевидцы назвали водителя Hyundai Genesis - мол, он на полном ходу, не сбавляя скорости, протаранил другие машины, которые стояли на перекрестке, потому что им горел "красный".

В результате ДТП погибли три человека. В региональном МВД сообщили, что уголовное дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкции статьи предусматривают серьезное наказание: до 7 лет лишения свободы. Однако обвинение до сих пор никому не предъявлено.

- По делу в данный момент назначены и проводятся очень серьезные экспертизы, их проведение занимает довольно много времени, - пояснили корреспонденту "КП-Самара" в областной прокуратуре.

По данным собственных источников в следствии, особое внимание уделяется проверке версии водителя Hyundai Genesis - после аварии он заявил, что у него случился эпилептический припадок, и он потерял сознание за рулем.

Эта версия вызвала немало споров в соцсетях: кто же выдал эпилептику права? Почему он не остановился, если почувствовал приближение припадка? С какими еще болезнями разъезжают водители по дорогам Самары и области?

Следователи намерены досконально проверить все возможные версии произошедшего, прежде чем кого-то обвинять в смерти трех человек. Как много времени это займет, никто не берется сказать конкретно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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