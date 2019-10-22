2019-10-22T16:23:00+03:00
Спорт

Пляжные «Крылья Советов» разгромили итальянский клуб «Атлетико Ликата» 11:2

Самарцы гарантировали выход в плей-офф Кубка мировых чемпионов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Первое место в группе с «Копенгагеном» самарцы разыграют 23 октября.Первое место в группе с «Копенгагеном» самарцы разыграют 23 октября.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
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Пляжный футбольный клуб «Крылья Советов» добился крупной победы во втором туре группового этапа Кубка мировых чемпионов, который проходит в турецкой Аланьи. Самарцы разгромили итальянский клуб «Атлетико Ликата» 11:2. Дублями отметились Артем Волощин, Владислав Жариков и Амадиус Виноградов, еще по голу забили Андрей Андреев, Иван Тетерин, Тимур Джабаров, Амид Назаров и Максим Роговский.

- Пляжные «Крылья Советов» разгромили «Атлетико Ликата» (Италия) 11:2 и вышли в плей-офф Кубка мировых чемпионов. Самарские пляжники пишут международную историю клуба. Завтра «Копенгаген» (Дания), борьба за первое место в группе, - написал в своем твиттере президент пляжных «КС» Евгений Храмов.

«Крылья Советов» впервые участвуют в Кубке мировых чемпионов. Первое место в группе с «Копенгагеном» самарцы разыграют 23 октября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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