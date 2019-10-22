2019-10-22T16:38:18+03:00
Общество

Жителям Самары рекомендуют оформлять ДТП по "Европрототоколу"

Это касается тех аварий, когда вред причинен только личному имуществу
Поделиться:
В Самаре рекомендуют оформлять ДТП по ЕвропротоколуВ Самаре рекомендуют оформлять ДТП по Европротоколу
Изменить размер текста:

ГИБДД рекомендует самарцам оформлять ДТП по европротоколу. Это касается тех случаев, когда вред причинен только имуществу, а люди не пострадали. Тогда водителям рекомендуется как можно быстрее освободить проезжую часть, если для движения созданы помехи.

- Для того, чтобы затем правильно оформить происшествие, нужно предварительно зафиксировать любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств, - объяснили в Госавтоинспекции Самарской области.

О том, как правильно оформить Европротокол, можно узнать на сайте kp.ru.

Напоминаем, что составив документы без сотрудников ГИБДД, можно получить страховое возмещение в пределах 100 тысяч рублей (при наличии разногласий участников ДТП относительно обстоятельств ДТП, характера и перечня видимых повреждений транспортных средств), либо в пределах 400 тысяч рублей (при отсутствии таких разногласий).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Отрадном мастеру-бровисту дали 2,5 года колонии за похищение драгоценностей клиенток
«Он говорил, что в доме никого нет!»: родня обвиняет тольяттинца, выжившего при пожаре, в расправе над братом
Самара попала в десятку самых хвастливых городов России
Пляжные «Крылья Советов» разгромили итальянский клуб «Атлетико Ликата» 11:2
Нам есть чему научить: «Балтика-Самара» поделилась опытом организации туров с предприятиями Нижегородской области
Более 1 тысячи самарцев накопили долг в 25 млн рублей и остались без газа
В Самаре из-за аварийных работ на Магистральной три автобуса пустили в объезд
«АКОМ» - реальное трудоустройство для молодежи
Эпилептик или лжец? Следствие ведет проверку обстоятельств страшной аварии на Кряже
Стал известен соперник «Лады» в 3-м раунде Кубка Европейской федерации гандбола
Разбирали завалы вручную: в центре Самары под сгоревшими сараями нашли повреждение на теплосетях
"Он головой ему в пах заехал?" Избитого в Самаре школьника обвиняют, что "первый начал"
В самарском аэропорту Курумоч появились электронные посадочные талоны
В Новокуйбышевске ребенок в школе подавился шариком и умер
В микрорайоне Волгарь начали строить первый этаж нового детского сада на 215 мест
Гигиена и профилактика в два раза дешевле: самарцев приглашают на профессиональную чистку зубов
В Самаре водитель автобуса спас от гибели выбежавшего на дорогу песика Кису
В Промышленном районе Самары построили новую спортплощадку с ограждением и освещением
На поле «Самара Арены» перед матчем «Крылья Советов» - «Зенит» устроят чествование вратарей-ветеранов
Самара может получить статус исторического поселения до конца 2019 года
«А посреди трассы стоял Lexus с героином»: наркокурьер рассказал, откуда взялись 25 кг наркотиков в его иномарке