Жителям Самары рекомендуют оформлять ДТП по "Европрототоколу"

СЕГОДНЯ 16:38 2019-10-22T16:38:18+03:00

Это касается тех аварий, когда вред причинен только личному имуществу

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ГИБДД рекомендует самарцам оформлять ДТП по европротоколу. Это касается тех случаев, когда вред причинен только имуществу, а люди не пострадали. Тогда водителям рекомендуется как можно быстрее освободить проезжую часть, если для движения созданы помехи.

- Для того, чтобы затем правильно оформить происшествие, нужно предварительно зафиксировать любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и повреждения транспортных средств, - объяснили в Госавтоинспекции Самарской области.

О том, как правильно оформить Европротокол, можно узнать на сайте kp.ru.

Напоминаем, что составив документы без сотрудников ГИБДД, можно получить страховое возмещение в пределах 100 тысяч рублей (при наличии разногласий участников ДТП относительно обстоятельств ДТП, характера и перечня видимых повреждений транспортных средств), либо в пределах 400 тысяч рублей (при отсутствии таких разногласий).

ИСТОЧНИК KP.RU