В Отрадном мастеру-бровисту дали 2,5 года колонии за похищение драгоценностей клиенток

СЕГОДНЯ 17:04 2019-10-22T17:06:20+03:00

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В Отрадном суд вынес приговор 35-летней мастеру по коррекции бровей, которая промышляла кражей драгоценностей из квартир клиенток. Пока ее не поймали, она успела обчистить четыре жилища.

- Установлено, что женщина во время косметических процедур, которые она оказывала на дому, похищала из сумок клиенток ключи от их квартир. После этого она проникала в жилища и похищала оттуда деньги и драгоценности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

В период с ноября 2018 года по май 2019 года женщина похитила украшения на 39 тысяч рублей, на 30 тысяч рублей, а потом еще на 306 тысяч рублей. Суд признал мастера-бровиста виновной и назначил ей наказание в виде 2,5 лет лишения свободы. Пока приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU