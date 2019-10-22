В Самаре следователи разберутся с избиением пятиклассника в школе

СЕГОДНЯ 20:19 2019-10-22T20:20:10+03:00

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В Самаре следователи будут разбираться в истории с избиением ребенка, которая случилась в школе №166. Напомним, что 17 октября ученик пятого класса этого учебного заведения поступил в больницу им. Середавина с травмами головы и переломанным носом. Мама мальчика рассказала, что мальчика на перемене избил десятиклассник. Скорую ребенку не вызвали, маме позвонили не сразу.

В школе чуть позже объяснили, что ситуация не так однозначна. Пятиклассник на перемене бегал с друзьями. Старший школьник подставил подножку его другу, и тогда Данил ударил десятиклассника головой в пах. После чего взрослый школьник вроде как разозлился и начал бить 11-летнего мальчишку.

Что делать, если ребенка избили в школе, а ее руководство вместо помощи ушло в оборону? 00:00 00:00

По факту поступления ребенка с травмами в больницу, проверку начала полиция еще 17 октября. Теперь же дело забрал себе следственный комитет, так как речь идет о телесных повреждениях ребенку.

- Телесные повреждения причинены несовершеннолетнему, само происшествие случилось в образовательном учреждении. СУ инициировало изъятие материалов из органов полиции и готовится провести доследственную проверку, - отметили в СУ СК РФ по Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU