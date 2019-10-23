В Самаре восстановили движение автобусов по улице Магистральной

СЕГОДНЯ 09:38 2019-10-23T09:38:01+03:00

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В Самаре завершили аварийные работы на участке улицы Магистральной от улицы Литвинова до Зубчаниновского шоссе, которые стартовали во вторник, 22 октября. Напомним, из-за этого три автобуса - № 7, 27 и 75 - курсировали в объезд.

- Движение автобусов по улице Магистральной восстановлено, - сообщили в твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».

Сегодня, 23 октября, автобусы № 7, 27 и 75, которые временно изменили схемы своего движения, вновь вернулись на свои прежние маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU