В Самаре восстановили движение автобусов по улице Магистральной
Аварийные работы на дороге завершили
Автобусы вернулись на прежние маршрутыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре завершили аварийные работы на участке улицы Магистральной от улицы Литвинова до Зубчаниновского шоссе, которые стартовали во вторник, 22 октября. Напомним, из-за этого три автобуса - № 7, 27 и 75 - курсировали в объезд.
- Движение автобусов по улице Магистральной восстановлено, - сообщили в твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».
Сегодня, 23 октября, автобусы № 7, 27 и 75, которые временно изменили схемы своего движения, вновь вернулись на свои прежние маршруты.
ИСТОЧНИК KP.RU