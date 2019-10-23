2019-10-23T10:47:02+03:00
Общество

Общественным советникам самарского губернатора планируют возмещать расходы на поездки в другие регионы

Уже подготовлены поправки в соответствующее постановление
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Советникам губернатора хотят выписать компенсации за командировки в другие субъекты РФСоветникам губернатора хотят выписать компенсации за командировки в другие субъекты РФФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самарской области решили скорректировать список расходов, которые будут компенсироваться общественным советникам губернатора. Им планируют начать возмещать затраты на поездки в командировки в другие регионы страны.

- Общественному советнику губернатора Самарской области будут компенсироваться расходы на проезд и проживание в других субъектах РФ, связанные с исполнением им своих функций, - говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте регионального правительства.

Сейчас документ с корректировками в постановление губернатора об общественных советниках и консультантах проходит антикоррупционную экспертизу. Напомним, что ранее было принято решение компенсировать затраты на проезд и проживание тех советников, которые проживают за пределами Самарской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Советникам самарского губернатора компенсируют расходы на поездки по морям и рекам

Правда, это только в том случае, если они не будут пользоваться слишком дорогими номерами (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре уберут незаконный рынок на пересечении улиц Физкультурной и XXII Партсъезда
В Самарской области жителей напугала женщина с котятами, посадившая к себе в машину чужого ребенка
Адские пробки: самарцам не понравился новый светофор на пересечении улиц Победы и Земеца
Судьбу лесопарка им. 60-летия Советской власти определят на публичных слушаниях
«Люби то, что делаешь»: самарцам расскажут, как добиться успеха в любом деле
В Самаре хотят сделать свод мнений жителей о реновации промзон и густонаселенных районов
В Самаре начальник цеха «Кузнецова» отделался условным сроком за гибель двоих рабочих
В Самарской области отправили под арест пойманного на незаконной банковской деятельности бизнесмена
В Тольятти возле ДКИТ хотят построить парк развлечений, сад скульптур и центр семейного отдыха
В Самаре восстановили движение автобусов по улице Магистральной
Оградят и сделают крыши: в Самаре до конца года приведут в порядок 350 контейнерных площадок
В Самаре двоим налоговикам-мошенникам придется вернуть государству 9 млн рублей
Тольяттинская «Лада» не смогла обыграть «СКА-Неву» в матче ВХЛ — 3:4
В центре Самары водитель Renault не пропустил женщину-пешехода и отправил ее в больницу
В Тольятти бизнесмен решил убрать с рынка конкурента и вывез с его завода оборудование
ХК ЦСК ВВС в упорной борьбе обыграл «Динамо» из Твери в матче ВХЛ
Тяжелой ракете быть? В РКЦ "Прогресс" представили проект ракеты-носителя по заказу Роскосмоса
В Новокуйбышевске задержали коммуниста, который хочет стать мэром
В Самаре следователи разберутся с избиением пятиклассника в школе
В Отрадном мастеру-бровисту дали 2,5 года колонии за похищение драгоценностей клиенток
«Он говорил, что в доме никого нет!»: родня обвиняет тольяттинца, выжившего при пожаре, в расправе над братом