Общественным советникам самарского губернатора планируют возмещать расходы на поездки в другие регионы
В Самарской области решили скорректировать список расходов, которые будут компенсироваться общественным советникам губернатора. Им планируют начать возмещать затраты на поездки в командировки в другие регионы страны.
- Общественному советнику губернатора Самарской области будут компенсироваться расходы на проезд и проживание в других субъектах РФ, связанные с исполнением им своих функций, - говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте регионального правительства.
Сейчас документ с корректировками в постановление губернатора об общественных советниках и консультантах проходит антикоррупционную экспертизу. Напомним, что ранее было принято решение компенсировать затраты на проезд и проживание тех советников, которые проживают за пределами Самарской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU