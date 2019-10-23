Общественным советникам самарского губернатора планируют возмещать расходы на поездки в другие регионы

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-23T10:47:02+03:00

Советникам губернатора хотят выписать компенсации за командировки в другие субъекты РФ Фото: Архив "КП"

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В Самарской области решили скорректировать список расходов, которые будут компенсироваться общественным советникам губернатора. Им планируют начать возмещать затраты на поездки в командировки в другие регионы страны.

- Общественному советнику губернатора Самарской области будут компенсироваться расходы на проезд и проживание в других субъектах РФ, связанные с исполнением им своих функций, - говорится в проекте постановления, опубликованном на сайте регионального правительства.

Сейчас документ с корректировками в постановление губернатора об общественных советниках и консультантах проходит антикоррупционную экспертизу. Напомним, что ранее было принято решение компенсировать затраты на проезд и проживание тех советников, которые проживают за пределами Самарской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU