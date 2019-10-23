В Самаре начальник цеха «Кузнецова» отделался условным сроком за гибель двоих рабочих

СЕГОДНЯ 10:58 2019-10-23T11:00:27+03:00

Мужчина нарушил правила безопасности, что привело к пожару на предприятии

Изменить размер текста: A A

в Самаре суд вынес приговор начальнику цеха обособленного подразделения «Винтай» ПАО «Кузнецов» Александру Н., по вине которого 31 августа 2018 года погибли двое рабочих.

- Установлено, что мужчина на оперативном совещании устно поручил сотрудникам провести профилактические работы по очистке емкости для хранения жидкого кислорода. Однако он не проверил безопасность проведения работ. Емкость не была отсоединена с помощью заглушек от подводящих коммуникаций. Все это привело к пожару на объекте и гибели двоих человек, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Суд признал начальника цеха виновным в нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов, которое по неосторожности повлекло смерть людей, и назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Погибли люди: на самарском авиационном предприятии "Кузнецов" произошел взрыв газа

По предварительным данным, ЧП случилось, когда рабочие чистили резервуар для хранения кислорода азотом (подробности)

Самарская область окажет материальную помощь родным погибших во время взрыва газа на «Кузнецове» (подробности)

Взрыв на полигоне завода «Кузнецов»: следователи возбудили уголовное дело

В результате случившегося погибли двое рабочих (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU