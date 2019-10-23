2019-10-23T11:00:27+03:00
Происшествия

В Самаре начальник цеха «Кузнецова» отделался условным сроком за гибель двоих рабочих

Мужчина нарушил правила безопасности, что привело к пожару на предприятии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд назначил мужчине 3 года лишения свободы условноСуд назначил мужчине 3 года лишения свободы условноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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в Самаре суд вынес приговор начальнику цеха обособленного подразделения «Винтай» ПАО «Кузнецов» Александру Н., по вине которого 31 августа 2018 года погибли двое рабочих.

- Установлено, что мужчина на оперативном совещании устно поручил сотрудникам провести профилактические работы по очистке емкости для хранения жидкого кислорода. Однако он не проверил безопасность проведения работ. Емкость не была отсоединена с помощью заглушек от подводящих коммуникаций. Все это привело к пожару на объекте и гибели двоих человек, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Суд признал начальника цеха виновным в нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов, которое по неосторожности повлекло смерть людей, и назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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