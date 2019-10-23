Судьбу лесопарка им. 60-летия Советской власти определят на публичных слушаниях

СЕГОДНЯ 11:39 2019-10-23T11:59:17+03:00

24 октября самарцам предстоит решить, к какой зоне будет относиться территория лесопарка и можно ли будет на ней строить

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24 октября в здании администрации Октябрьского района пройдут публичные слушания. Одним из центральных вопросов станет смена зонирования территории лесопарка им.60-летия Советской власти. Напомним, судьба парка и его возможная застройка вызвала бурное возмущение самарцев, а в разрешение ситуации пришлось вмешаться главе города Елене Лапушкиной. Гарантией сохранения зеленых насаждений может стать перевод территории лесопарка в категорию разряд рекреационных земель, строить на которых нельзя. Но для этого сторонникам защиты лесопарка нужно набрать необходимое количество голосов.

- Подготовлен проект внесения изменений в Генплан, который согласован Правительством Самарской области. До конца октября проходят публичные слушания, после которых проект будет утвержден, - сообщили в городской администрации.

Публичные слушания состоятся 24 октября 2019 г. 18.00 по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал. Регистрация участников – с 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU