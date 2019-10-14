2019-10-14T14:12:03+03:00
Общество

Вместо деревьев – многоэтажки? Рядом с лесопарком имени 60-летия Советской власти разрешили строить высотки на 4 тысячи человек

Городские власти утвердили документы по планировке территории, правда утверждают, что на территории самого лесопарка стройки не будет. Но горожане все равно боятся, что рабочие вырубят зеленые насаждения
Ольга НОВИКОВА
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На месте деревьев могут появиться каменные высоткиНа месте деревьев могут появиться каменные высоткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Большая стройка

Администрация Самары опубликовала постановление об утверждении проекта планировки территории рядом с парком им.60-летия Советской власти. Проект подготовило некое ОАО «Талисман», и он уже прошел публичные слушания. Участок площадью в 10,2 га расположен на пересечении ул.Алма-Атинской и Стара-Загоры. Здесь планируется построить огромный жилой комплекс общей площадью 133 тысячи квадратных метров. По проекту он рассчитан на 4288 человек. Для этого потребовалось перевести участок площадью 45 тысяч кв.метров из категории садово-дачных земель в разряд общественно-деловых зон и многоэтажной застройки.

- Проект предусматривает торгово-офисные помещения на первом и втором этажах общей площадью 1,2 тыс.кв.метров, участковый пункт полиции, кабинет врача общей практики, встроенные детские сады общей на 143 детей, - говорится в документах проекта.

Кстати, чтобы восполнить потери зеленого фонда, застройщик должен будет провести озеленение на площади 18 тысяч кв.метров.

"Боимся, что строители "случайно" займут землю лесопарка"

В то же время инициативные горожане бьют тревогу по поводу предстоящего строительства.

- Вы думаете, они ограничатся территорией, не входящей в лесопарк? – сомневается активистка Виктория Алексиева. – Вдоль ул.Алма-Атинской действительно есть узкая линия, которая исторически относилась к дачам, но сейчас она уже застроена. Сомневаюсь, что строители такого большого жилого комплекса ограничатся территорией, где сейчас находятся автосервисы, кафе и автомойки, скорее всего он «случайно» займут землю лесопарка.

Самарцы сняли, как на территории лесопарка устанавливают гаражи. Фото: соцсети

Самарцы сняли, как на территории лесопарка устанавливают гаражи. Фото: соцсети

Самарцы сняли, как на территории лесопарка устанавливают гаражи. Фото: соцсети

Самарцы сняли, как на территории лесопарка устанавливают гаражи. Фото: соцсети

Кроме того, в группе "Защита лесопарка" в соцсети самарцы возмущаются: на земле парка уже установлено 15 гаражей, а за ТЦ «Рента» недавно построили незаконный павильон. Летом туда выезжала инспекция, самострой пообещали снести через суд, однако этого до сих пор не произошло.

- В павильоне, построенном на территории лесопарка уже торгуют стройматериалами. Наши вопросы органы власти игнорируют, - сетуют горожане.

Поставили урны и лавочки

Напомним, вопрос возможной застройки территории лесопарка им.60-летия Советской власти вызвал бурный протест среди горожан. Власти Самары провели опрос, в результате которого выяснилось, что большинство жителей выступают за сохранение лесопарка в прежнем виде. В результате жителям города пообещали, что сам парк застраивать не будут. Сейчас эту территорию взял на обслуживание МАУ "Парки Самары" - вдоль дорожек установили 15 лавочек и 15 урн, а осенние листья периодически подметает специально оборудованный трактор. - Также мы стараемся по возможности проводить санитарную обработку аварийных деревьев так, где к ним можно подъехать, - сообщил арт-директор МАУ "Парки Самары" Алексей Пецин. В горадминистрации «Комсомольской правде-Самара» сообщили, что по действующему Генплану большая часть лесопарка расположена в зоне «Существующие городские озелененные территории общего пользования». Также часть лесопарка относится к территории существующих объектов здравоохранения и планируемым территориям общегородской системы обслуживания. Их хотят перевести в разряд рекреационных земель, строить на которых нельзя.

- Сейчас подготовлен проект внесения изменений в Генеральный план, который согласован Правительством Самарской области. До конца октября проходят публичные слушания, после которых проект будет утвержден. Органом местного самоуправления разрешение на строительство объектов капитального строительства на территории лесопарка не выдавалось, - сообщили в горадминистрации.

Проект изменений в Генплан выставлен в департаменте градостроительства. Сами публичные слушания состоятся 24 октября 2019 г. 18.00 по адресу: ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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