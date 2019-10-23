Адские пробки: самарцам не понравился новый светофор на пересечении улиц Победы и Земеца

СЕГОДНЯ 11:46 2019-10-23T11:48:12+03:00

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Недавно в Самаре на пересечении улиц Победы и Земеца установили светофор. Это сделали после того, как горожане пожаловались в твиттере на постоянные проблемы с проездом трамваев на этом перекрестке. «Регулировщик» должен был решить проблему с заторами, но только создал еще большую пробку.

- В Самаре творится сущий ад! Поставили светофор на Победы/Земеца. Пробки со всех сторон! Зубчаниновское шоссе стоит задолго до Конного проезда - это минимум 3 км! По Земеца пробка от Заводского шоссе! Адище! - негодуют в соцсетях самарцы.

По словам горожан, теперь на этом перекрестке наблюдаются заторы не только в час пик, но и вообще в любое время. Проезд этого участка по времени увеличился в разы. Жители города потребовали убрать его и не создавать таких страшных пробок, которые зимой могут только усилиться.

В департаменте транспорта на это сообщили, что светофор на пересечении улиц Победы и Земеца был установлен по решению мэрии Самары и ГИБДД. Поводом этому послужили частые случаи ДТП на данном участке. Чиновники отметили, что попробуют изменить ситуацию. В частности, фазы светофоров будут корректироваться с учетом дорожной обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU