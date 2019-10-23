2019-10-23T13:58:16+03:00
Общество

В Самарской области Волгу освободили от полузатонувшего теплохода ТТУ

Судно убрали только после того, как прокуратура обратилась в суд
Анастасия ФИЛАТОВА
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Судно долгое время находилось в воде напротив пристани в РождественоСудно долгое время находилось в воде напротив пристани в РождественоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Природоохранная прокуратура нашла у МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Самары затопленный в Волге теплоход. Поскольку судно длиной более 25 метров и шириной 6 метров уже давно не используется и по сути является промышленным отходом, то надзорное ведомство потребовало убрать его из реки.

- Полузатонувший теплоход находился напротив пристани села Рождествено. Для устранения нарушений закона в адрес директора предприятия было направлено представление, однако реакции на это не последовало. В связи с чем был подан иск в суд, - сообщили в Самарской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Ленинский районный суд обязал ТТУ убрать из Волги затопленный теплоход. Недавно предприятие исполнило решение служителей Фемиды. Реку полностью освободили от старого судна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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