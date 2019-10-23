2019-10-23T15:27:49+03:00
Здоровье

Время заняться здоровьем зубов: самарцы могут бесплатно пройти первичную консультацию у стоматолога

На прием приглашают специалисты сети стоматологических клиник Эденталь
Кристина АДАЕВА
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Фото клиники ЭдентальФото клиники Эденталь
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От состояния зубов зависит не только красота улыбки, но здоровье всего организма и ваша уверенность в себе. Любая патология в полости рта может привести к серьезным заболеваниям на системном уровне. Чтобы сохранить здоровье зубов медики рекомендуют посещать стоматолога раз в полгода. Как раз сейчас в сети стоматологических клиник Эденталь привлекательная акция для пациентов: первичная консультация - бесплатна.

- Диагностика займет примерно полчаса. В течение этого времени высококвалифицированный врач-стоматолог проведет осмотр, сделает снимки, после чего вам будут даны рекомендации по лечению. При помощи интраоральной камеры вам продемонстрируют состояние полости рта – вы все наглядно увидите на дисплее. При необходимости Вас также осмотрят другие специалисты: ортопед, хирург, имплантолог. Все это абсолютно бесплатно в удобное для вас время, – сообщили в клинике.

Также на первое лечение действует скидка 20%.

Каждая клиника сети Эденталь оснащена новейшей техникой немецких и японских брендов. Методы лечения и материалы, используемые докторами клиник, соответствуют современным мировым стандартам. Подробнее о клинике можно просчитать здесь.

Адреса Эденталь в Самаре:

Клиника высшей категории - ул. Дыбенко, 27Б.

Тел.: +7 (846) 330-03-03

Клиника первой категории - ул. Авроры, 63.

Тел.: +7 (846) 201-04-47

Сайт: эденталь.рф

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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