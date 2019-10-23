2019-10-23T15:58:11+03:00
Общество

В Самаре студент отсудил у районной администрации 175 тысяч рублей за провал его «Калины» под асфальт

Машина угодила во внезапно появившуюся яму вместе с девушкой парня
Анастасия ФИЛАТОВА
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Парню пришлось потратить приличную сумму, чтобы отремонтировать свой автомобильПарню пришлось потратить приличную сумму, чтобы отремонтировать свой автомобильФото: Кирилл КАРИМОВ
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В Самаре студент выиграл суд против городских чиновников. Поводом для обращения к служителям Фемиды послужил провал асфальта на улице Молодогвардейской 26 марта этого года, в который носом ухнула «Лада Калина» молодого человека. Самое страшное, что на тот момент в машине находилась девушка парня, но она, к счастью, не пострадала.

Студент обратился в суд с требованием возместить ему расходы на ремонт автомобиля и компенсировать моральный вред. Ответчиками выступали городская мэрия, администрация Самарского района, минтранс, теплоэнергетики и представители «СКС». Проверка показала, что провал возле дома на Молодогвардейской произошел не из-за повреждения труб. В том месте их вообще нет. Суд установил, что ответственность за содержание внутриквартальной дороги лежит на администрации Самарского района, а раз она не уследила за дорогой, то и ущерб возмещать именно ей.

- Взыскать с администрации Самарского района в пользу Данилы Юшина 175,4 тысячи рублей в счет возмещения причиненного ущерба в размере 142,1 тысяч рублей, расходов по оплате услуг по составлению отчета об оценке в 14 тысяч рублей, расходов на оплату услуг представителя в 15 тысяч рублей и сумму госпошлины по делу в 4 323 рублей, - говорится в решении Самарского районного суда.

Отметим, что студент еще требовал выплатить ему 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, но суд его отклонил, не найдя обоснований для этого. Добавим, что администрация Самарского района с решением служителей Фемиды не согласилась и теперь обжалует его.

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По словам очевидцев, в машине находились парень с девушкой, они успели выбраться из салона (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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