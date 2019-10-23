Самарский суд отправил омского чиновника в колонию строгого режима за взятку

СЕГОДНЯ 16:31 2019-10-23T16:32:51+03:00

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В Кировском районном суде сегодня огласили приговор по уголовному делу омского чиновника Виктора Радула.

Напомним, по версии следствия, Радул в тот момент, когда занимал пост ведущего инженера Управления дорожного хозяйства Омской области помог самарской фирме выиграть контракт на сумму 70 млн рублей. Разумеется, благосклонность должностного лица была не бескорыстной. Силовики задержали его при получении отката в размере 3,5 млн рублей.

Радулу вменяли два преступления: получение взятки и препятствование законной предпринимательской деятельности.

Однако суд признал его виновным лишь в коррупции. Как сообщили в прокуратуре Самарской области, за получение взятки суд приговорил Виктора Радула к 8 годам колонии строгого режима и штрафу 3,5 млн рублей.

Вероятнее всего, сторона защиты этот приговор будет обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU