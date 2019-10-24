«Просим всех, кто может, помочь»: В Самарской области продолжают искать загадочно исчезнувшего мужчину
С 17 октября в Самарской области разыскивают Владимира Белоглазова. О загадочном исчезновении 51-летнего мужчины «Комсомолка» писала ранее. Супруга Владимира проводила детей в школу и прилегла отдохнуть к спавшему мужу, а когда проснулась, Владимира уже не было дома. Машина, велосипед, документы, деньги – все было на своих местах. Родные не отчаиваются и продолжают поиски.
- Нужна ваша помощь! У меня пропал брат. Он живёт в Сергиевске. В субботу, 26 октября, просим всех, кто может, приехать на поиски! Осматриваем близлежащие места - Сергиевск, Суходол, Сургут и т.д. Если у вас есть желание и по возможности транспорт - пишите! Обсудим время и место встречи. Пожалуйста, помогите, - обращается к жителям области сестра пропавшего мужчины Ольга Огнева.
Сбор волонтеров и добровольцев запланирован на 9.00. Место встречи: село Сергиевск, ул. Галяшина, 48.
- Просим откликнуться тех, у кого есть квадрокоптеры с возможность фото и видео съемки. При необходимости можем материально отблагодарить, - добавила Ольга.
Если вам что-то известно о месте нахождения Белоглазова Владимира Геннадьевича, просим сообщить по телефонам:
89871601938 - Ольга, сестра пропавшего,
89967447867 - Светлана, инфорг поиска.
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Владимир Белоглазов ушел из дома 17 октября и до сих пор не вернулся.
ИСТОЧНИК KP.RU