2019-10-24T16:25:51+03:00
Происшествия

В Самаре на остановке нашли труп сгоревшего человека

ЧП произошло в поселке Запанском, очевидцы говорят, что от мужчины почти ничего не осталось (фото)
Михаил ГОРЮНОВ
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Тело обнаружили под лавкой на остановкеТело обнаружили под лавкой на остановкеФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Жуткая трагедия сегодня утром, 24 октября, шокировала жителей поселка Шмидта, также известного как Запанской. На остановке, недалеко от школы, прохожие, среди которых были и дети обнаружили труп мужчины. По предварительной версии, бездомного.

- С вечера полиция и ДПС были там, что-то случилось, видимо. Бомж там был накануне вечером, сигареты стрелял, а ночью пожар, как что - не знаем, - рассказывает корреспонденту "КП-Самара" местная жительница Наталия.

По словам нашей собеседницы, зрелище было жутким. Оплавилась вся остановка. Причины случившегося пока неясны.

- Сгорел бомж, который не попал в социальный приют, так как его в состоянии алкогольного опьянения туда не пустили, - предполагает женщина.

Сейчас в обстоятельства происшествия разбираются следователи. После проверки будет принято процессуальное решение.

Между тем жители Запанского обратились к властям с призывом разобраться с этими кошмарами. Чуть меньше месяца назад там сгорел дом, теперь человека - люди бьют тревогу и просят поскорее перенести из их поселка социальный приют для лиц без определенного места жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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