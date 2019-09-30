2019-09-30T16:31:06+03:00
Общество

"Ползают напротив школы и справляют нужду посреди улицы": самарцы просят власти РФ разобраться с приютом для бомжей

В Запанском жители продолжают жаловаться на посетителей социальной гостиницы, которые устраивают пожары и пугают детей
Михаил ГОРЮНОВ
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Пожар в минувшую субботу в очередной раз настроил жителей поселка Шмидта против бомжейПожар в минувшую субботу в очередной раз настроил жителей поселка Шмидта против бомжейФото: соцсети
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Жители поселка Шмидта, также известного как Запанской, продолжают жаловаться на бомжей. Очередной их проделкой стал пожар в жилом доме на несколько квартир, где пострадал человек.

- В этом доме жил бывший водитель администрации Железнодорожного района Константин. После смерти отца он сошел с ума и все тащил в дом. Этим воспользовались бомжи из местного соцприюта, дом Кости превратился в притон, - сообщила корреспонденту "КП-Самара" местная жительница Наталия.

По словам женщины, Константин был в больнице, а бездомные развели костер у него дома. Только за день до этого на пути к прогоревшему зданию был замечен ползущий гражданин без определенного места жительства. Отметим, что на противоположной стороне - школа.

Жители поселка Шмидта устали терпеть выходки бомжей и пьяниц, которые пугают детей, и написали письмо Президенту РФ. Подписались под ним почти 600 человек. Они просят перенести центр социальной адаптации, действующий в поселке, в другое место. Ведь его посетители - лица без определенного места жительства - "создают угрозу безопасности жителей".

В Самаре бомжи ползают возле школы.

- Толпы попрошаек стоят напротив магазинов, вереницей двигаются к храму во время служб и обратно, заходя по пути в дома, стуча в окна, пугая детей. По дороге разбрасываются пустые бутылки, из каждой подворотни доносятся крики брани, нужда справляется этими людьми прямо посреди улиц, - указано в обращении.

Письмо было отправлено сегодня. Ответа отправители пока не получили.

Бомжи пугают жителей Запанского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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