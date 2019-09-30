"Ползают напротив школы и справляют нужду посреди улицы": самарцы просят власти РФ разобраться с приютом для бомжей
Жители поселка Шмидта, также известного как Запанской, продолжают жаловаться на бомжей. Очередной их проделкой стал пожар в жилом доме на несколько квартир, где пострадал человек.
- В этом доме жил бывший водитель администрации Железнодорожного района Константин. После смерти отца он сошел с ума и все тащил в дом. Этим воспользовались бомжи из местного соцприюта, дом Кости превратился в притон, - сообщила корреспонденту "КП-Самара" местная жительница Наталия.
По словам женщины, Константин был в больнице, а бездомные развели костер у него дома. Только за день до этого на пути к прогоревшему зданию был замечен ползущий гражданин без определенного места жительства. Отметим, что на противоположной стороне - школа.
Жители поселка Шмидта устали терпеть выходки бомжей и пьяниц, которые пугают детей, и написали письмо Президенту РФ. Подписались под ним почти 600 человек. Они просят перенести центр социальной адаптации, действующий в поселке, в другое место. Ведь его посетители - лица без определенного места жительства - "создают угрозу безопасности жителей".
В Самаре бомжи ползают возле школы.
- Толпы попрошаек стоят напротив магазинов, вереницей двигаются к храму во время служб и обратно, заходя по пути в дома, стуча в окна, пугая детей. По дороге разбрасываются пустые бутылки, из каждой подворотни доносятся крики брани, нужда справляется этими людьми прямо посреди улиц, - указано в обращении.
Письмо было отправлено сегодня. Ответа отправители пока не получили.
Бомжи пугают жителей Запанского.
ИСТОЧНИК KP.RU