2019-10-24T16:30:14+03:00
Общество

Резервный фонд губернатора поможет Тольятти купить мобильную лабораторию для проверки воздуха

Автограду направили недостающую сумму на приобретение оборудования
Илона МАЙСКАЯ
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Планы по покупке мобильной лаборатории скоро воплотятся в жизньПланы по покупке мобильной лаборатории скоро воплотятся в жизньФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти все-таки появится мобильная лаборатория для исследования качества атмосферного воздуха. Городу добавили денег на ее приобретение. Средства выделили из резервного фонда губернатора Самарской области. Об этом в ходе эфира на телеканале ВАЗ-ТВ сообщил глава региона Дмитрий Азаров.

По словам губернатора, планы по покупке лаборатории мэрия Автограда вынашивает уже около года. Недавно мэр Тольятти сообщил, что на эти цели не хватает 8 млн рублей. В итоге город получил финансовую поддержку — деньги уже перечислили на счета администрации из резервного фонда губернатора.

- В кратчайшие сроки лаборатория должна появиться. Однако она не является панацеей. Нужно пресекать негативные выбросы, - отметил Дмитрий Азаров.

Добавим, что на прошлой неделе по инициативе депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова в Тольятти прошло заседание, на котором обсуждался вопрос качества воздуха в городе. В ходе него выяснилось, что еще в 2017 году все крупные предприятия Автограда выразили готовность сложиться на мобильную лабораторию и купить ее. Свое обещание выполнили далеко не все организации, в итоге пришлось привлекать деньги из резервного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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