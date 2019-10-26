«И мышь не проскочит!»: Патриарха Кирилла во время визита в Самару стерегли 170 охранников

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-26T15:03:47+03:00

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Услуги дежурства невооруженной охраны при проведении мероприятий, приуроченных к визиту Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Самару обошлись в 485 тысяч рублей. Такая информация содержится на портале госзакупок. Закупку провели у единственного поставщика. Причем хотя сама охрана потребовалась в конце сентября, соответствующее извещение чиновники разместили здесь только месяц спустя - 25 октября.

Согласно документам закупки, договор заключили с ООО «ЧОО «АБ-2006». Охранники дежурили на самарской набережной, где патриарх освятил Софийский собор. В сумму вошли дежурство одного охранника с 25 сентября до конца дня 27 сентября, а также дежурство 10 охранников с полуночи до шести утра 27 сентября и целых 170 охранников с шести утра до трех часов дня. Каждый охранник за час своей работы получал 300 рублей.

Напомним, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Самару 27 сентября. Здесь он провел чин великого освящения Софийского собора на набережной. Это первый пастырский визит в наш регион за 20 лет. До этого глава РПЦ приезжал в наш город в 1999 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU