Появились фото ДТП с пассажирским автобусом №41 в Самаре

СЕГОДНЯ 18:21 2019-10-26T18:21:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В соцсетях появились фотографии, которые сделали очевидцы столкновения автобуса 41 маршрута и грузовой «Газели» 26 октября. На них видно, что корпус автобуса пострадал незначительно, а у «Газели» оторвано зеркало.

Напомним, авария произошла сегодня около половины второго дня на пересечении проспекта Карла Маркса и ул. Ташкентская, рядом с рынком 15-го микрорайона. В автотранспортном предприятии заявили, что в происшествии виноват водитель грузовичка, который не уступил автобусу дорогу.

В результате двое пассажиров получили ушибы, но от госпитализации отказались.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU