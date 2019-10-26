2019-10-26T18:21:27+03:00
Общество

Появились фото ДТП с пассажирским автобусом №41 в Самаре

Общественный транспорт пострадал от столкновения с грузовой «Газелью»
Ольга НОВИКОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В соцсетях появились фотографии, которые сделали очевидцы столкновения автобуса 41 маршрута и грузовой «Газели» 26 октября. На них видно, что корпус автобуса пострадал незначительно, а у «Газели» оторвано зеркало.

Напомним, авария произошла сегодня около половины второго дня на пересечении проспекта Карла Маркса и ул. Ташкентская, рядом с рынком 15-го микрорайона. В автотранспортном предприятии заявили, что в происшествии виноват водитель грузовичка, который не уступил автобусу дорогу.

В результате двое пассажиров получили ушибы, но от госпитализации отказались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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