Появились фото ДТП с пассажирским автобусом №41 в Самаре
В соцсетях появились фотографии, которые сделали очевидцы столкновения автобуса 41 маршрута и грузовой «Газели» 26 октября. На них видно, что корпус автобуса пострадал незначительно, а у «Газели» оторвано зеркало.
Напомним, авария произошла сегодня около половины второго дня на пересечении проспекта Карла Маркса и ул. Ташкентская, рядом с рынком 15-го микрорайона. В автотранспортном предприятии заявили, что в происшествии виноват водитель грузовичка, который не уступил автобусу дорогу.
В результате двое пассажиров получили ушибы, но от госпитализации отказались.
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ИСТОЧНИК KP.RU