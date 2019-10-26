2019-10-26T16:39:07+03:00
Общество

В Самаре 41 автобус опять угодил в аварию, пострадали пассажиры

На автопредприятии утверждают, что в этом виновата грузовая газель
Ольга НОВИКОВА
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Меньше месяца прошло со дня другого страшного ДТП с автобусом того же маршрута почти на том же местеМеньше месяца прошло со дня другого страшного ДТП с автобусом того же маршрута почти на том же месте
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В субботу днем, около половины второго, в Самаре произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта – на этот раз около рынка в 15 микрорайоне. Автобус 41 маршрута, двигавшийся по проспекту Карла Маркса в сторону ул.Ташкентской, столкнулся с грузовой «Газелью». Как рассказали очевидцы, столкновение было боковым.

В «СамараАвтоГаз» утверждают, что в дорожном происшествии виноват газелист.

В "СамараАвтоГаз" утверждают, что в аварии виноват водитель грузовой "Газели" Фото: Ольга НОВИКОВА

В "СамараАвтоГаз" утверждают, что в аварии виноват водитель грузовой "Газели"Фото: Ольга НОВИКОВА

- На нерегулируемом перекрёстке водитель грузовой газели не уступил дорогу автобусу, пользующемуся преимуществом при движении, - сообщили в автотранспортном предприятии.

В это время в салоне автобуса кроме водителя и кондуктора было около десяти пассажиров. Как сообщили в «СамараАвтоГаз», в результате столкновения пострадали два пассажира, они получили ушибы мягких тканей, но от госпитализации отказались.

Факт столкновения подтвердили в ГУ МВД по Самарской области, однако назвать виновника аварии здесь пока не могут.

- По факту столкновения двух транспортных средств проводится проверка, устанавливается виновник, после чего будет принято процессуальное решение, - сообщили в ГУ МВД.

Автобус и "Газель" уже растащили, по перекрестку можно свободно проехать Фото: Ольга НОВИКОВА

Автобус и "Газель" уже растащили, по перекрестку можно свободно проехатьФото: Ольга НОВИКОВА

Напомним, это далеко не первый случай, когда общественный транспорт в Самаре становится участником ДТП. Совсем недавно, 6 октября, автобус того же 41 маршрута врезался в столб на пересечении улиц Ташкентская и Стара-Загора. Тогда пострадали 15 человек, шесть из них были госпитализированы, для того, чтобы вызволить их из злополучного автобуса, понадобилась помощь неравнодушных очевидцев. А в сентябре как минимум два человека пострадали из-за столкновения двух автобусов на Самарской площади – тогда 41-й столкнулся с 47-м, при маневрировании на остановке задев об стекло соседнего автобуса. Тогда от удара стекло в автобусе 41 маршрута лопнуло, осколки попали и на пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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