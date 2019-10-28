2019-10-28T11:37:34+03:00
Происшествия

Пожар в Кинель-Черкасском районе: появились фото с места гибели двух маленьких девочек

Пожар, где погибли двое детей, охватил частный дом в Кинель-Черкасском районе в ночь на 28 октября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СУ СК по Самарской областиФото: СУ СК по Самарской области
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Следователи начали проверку по факту гибели двух маленьких детей на пожаре в селе Красная горка Кинель-Черкасского района.

- Пожар произошел в ночь на понедельник, 28 октября, в одном из домов на улице Молодогвардейской. После его тушения обнаружены тела двух девочек 2016 и 2018 годов рождения без признаков жизни. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправностей в электропроводке, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, что огонь охватил дом около 23 часов в воскресенье, 27 октября. С огнем боролись 42 пожарных и 17 спецмашин. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Потушить пламя удалось только в час ночи. Пожарные спасли из огня 4-летнюю девочку и ее мать. Их отправили в больницу.

Пожар в доме мог начаться из-за проблем с электропроводкой

Пожар в доме мог начаться из-за проблем с электропроводкой

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ИСТОЧНИК KP.RU

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