Пожар в Кинель-Черкасском районе: появились фото с места гибели двух маленьких девочек
Следователи начали проверку по факту гибели двух маленьких детей на пожаре в селе Красная горка Кинель-Черкасского района.
- Пожар произошел в ночь на понедельник, 28 октября, в одном из домов на улице Молодогвардейской. После его тушения обнаружены тела двух девочек 2016 и 2018 годов рождения без признаков жизни. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправностей в электропроводке, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Напомним, что огонь охватил дом около 23 часов в воскресенье, 27 октября. С огнем боролись 42 пожарных и 17 спецмашин. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Потушить пламя удалось только в час ночи. Пожарные спасли из огня 4-летнюю девочку и ее мать. Их отправили в больницу.
Пожар в доме мог начаться из-за проблем с электропроводкой
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ИСТОЧНИК KP.RU