2019-10-28T19:16:59+03:00
Общество

После строительства «правого» поворота к «Самаре Арене» запустят трамвай № 24к

Маршрут решили продлить
Анастасия ФИЛАТОВА
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До стадиона хотят продлить маршрут трамвая № 24кДо стадиона хотят продлить маршрут трамвая № 24кФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Жители Самары выступили с инициативой пустить до стадиона «Самара Арена» новый трамвай — 25s. Они предложили сделать его маршрут таким, чтобы он ходил как трамвай № 25, но заезжал бы к спортобъекту. На эту идею самарцев натолкнуло строительство нового поворота на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской для трамваев, которые едут со стороны 15 микрорайона.

- После окончания строительства поворота к стадиону, почему бы не сделать трамвай 25s, который будет следовать по 25 маршруту но через стадион со стороны завода «Экрана». Или обязательно должен быть маршрут с конечной остановкой на стадионе? - обратились в твиттере к чиновникам самарцы.

На вопрос горожан отреагировали представители департамента транспорта. Идею о маршруте 25s они не поддержали, но и не отвергли. Вместе с тем чиновники отметили, что до стадиона «Самара Арена» планируется продлить маршрут трамвая № 24к, который сейчас курсирует от Костромского переулка до 15 микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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