Полицейские рассказали подробности стрельбы по школе в Новокуйбышевске

СЕГОДНЯ 15:07 2019-10-29T15:07:54+03:00

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Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ЧП, которое произошло сегодня утром, во вторник 29 октября, в Новокуйбышевске. Напомним, что там неизвестный обстрелял школу № 5. Случилось это примерно в 9-15.

- Неизвестный со стороны улицы произвел несколько выстрелов в окно кабинета математики, расположенного на втором этаже. В это время в кабинете шел урок у 10 класса, - сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области.

Во время происшествия учеников удалили из класса и перевели в другой кабинет. В окнах обнаружены следы пяти пулевых отметин. Сами стекла не пробиты. По предварительной версии экспертов, выстрелы могли производиться из пневматического оружия.

Сейчас правоохранители продолжают проверку по факту случившегося. Стрелявший пока не установлен.

ИСТОЧНИК KP.RU