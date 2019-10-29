В Тольятти на пешеходном переходе сбили девушку прямо на глазах у ее парня

СЕГОДНЯ 20:39 2019-10-29T20:46:56+03:00

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Сегодня вечером, во вторник 29 октября, в Тольятти произошло ДТП. Рядом с Военным училищем водитель иномарки сбил девушку.

- Парень с девушкой бежали по "зебре". Сначала стояли обнимались, а потом она резко побежала вперед, а он за ней, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" очевидец событий Иван Сидоров. - Водитель ехал не быстро, но все-таки не успел затормозить.

Сразу после случившегося кавалер пострадавшей бросился к ней и взял ее за руку. Сейчас потерпевшей оказана медицинская помощь. В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU