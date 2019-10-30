2019-10-30T13:50:53+03:00
Общество

В Самаре из-за репетиции Парада Памяти перекроют дороги возле площади Куйбышева

Изменения затронут и схемы движения общественного транспорта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Репетиция Парада Памяти в Самаре пройдет 31 октябряРепетиция Парада Памяти в Самаре пройдет 31 октябряФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В четверг, 31 октября, в 11:00 на площади имени В.В. Куйбышева в Самаре пройдет репетиция Парада Памяти. Из-за этого для движения закроют несколько дорог.

- С 10:00 до 15:00 31 октября нельзя будет проехать по улице Чапаевской от Вилоновской до Красноармейской, по улице Вилоновской от Галактионовской до Фрунзе, по улице Фрунзе от Вилоновской до Шостаковича и по улице Шостаковича от Чапаевской до Фрунзе, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Также на этих участках улиц с 20:00 30 октября до 15:00 31 октября будут запрещены остановка и стоянка транспорта. Кроме того, с 10:00 до 15:00 31 октября автобусы № 24, 92 и 297 будут ходить по измененной схеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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