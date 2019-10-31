В Самаре завершили расследование дела бывшего главы Фонда капремонта

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-31T15:49:10+03:00

Уже скоро Михаил Архипов и его брат предстанут перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя Фонда капитального ремонта Самарской области Михаила Архипова. Недавно его передали для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру, пишет Волга Ньюс.

Отметим, что накануне суд продлил Михаилу Архипову, которого подозревают в покушении на коммерческий подкуп, срок заключения под стражей. Он посидит в СИЗО еще один месяц — до конца ноября.

Напомним, что под уголовную статью попал также и брат экс-главы Фонда капремонта Алексей. Он сейчас тоже находится под арестом. Ему вменяют посредничество в коммерческом подкупе. Родственников задержали в конце июля прошлого года. По версии следствия, Михаил Архипов с 2016 года брал откаты с подрядчиков Фонда капремонта, а деньги получал через своего брата. Добавим, что Архиповы свою вину не признают.

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ИСТОЧНИК KP.RU