Правнук объяснил, как 94-летняя бабушка оказалась одна в дачном доме под Тольятти

СЕГОДНЯ 16:07 2019-10-31T16:07:11+03:00

По его словам, она сама не захотела уезжать

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Владислав Б. рассказал корреспондентам "КП-Самара", как так получилось, что 94-летняя Мария Николаевна осталась одна в доме, не приспособленном для жизни.

- В доме была сложная система отопления, с которой она не смогла бы справиться, поэтому мы ей предложили вернуться в город к сыну. Она отказалась. Нам нужно было уезжать из России, мы предупреждали, что никого в доме не будет всю зиму, но она настаивала на своем. После нашего отъезда, насколько я знаю, ее навещали родственники, уговаривали переехать, но она стояла на своем.

По словам Владислава, в их семье это нормальная практика, что бабушка летом жила в дачном домике, а с первыми холодами уезжала на зиму к сыну. Почему в этом году отработанная схема дала сбой, ему не понятно.

Между тем, замерзающая бабушка 29 октября обратилась к председателю СНТ «Сборщик» Михаилу Леонтьеву с просьбой "определить ее куда-нибудь, иначе она замерзнет".

В настоящее время она находится в приюте, а полиция ведет проверку, чтобы выяснить, виноват ли кто-то в том, что она в холода осталась одна без нормальных условий для жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU