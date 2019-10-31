2019-10-31T16:07:11+03:00
Общество

Правнук объяснил, как 94-летняя бабушка оказалась одна в дачном доме под Тольятти

По его словам, она сама не захотела уезжать
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Председатель СНТ сфотографировал строение, в котором жила пожилая женщинаПредседатель СНТ сфотографировал строение, в котором жила пожилая женщина
Изменить размер текста:

Владислав Б. рассказал корреспондентам "КП-Самара", как так получилось, что 94-летняя Мария Николаевна осталась одна в доме, не приспособленном для жизни.

- В доме была сложная система отопления, с которой она не смогла бы справиться, поэтому мы ей предложили вернуться в город к сыну. Она отказалась. Нам нужно было уезжать из России, мы предупреждали, что никого в доме не будет всю зиму, но она настаивала на своем. После нашего отъезда, насколько я знаю, ее навещали родственники, уговаривали переехать, но она стояла на своем.

По словам Владислава, в их семье это нормальная практика, что бабушка летом жила в дачном домике, а с первыми холодами уезжала на зиму к сыну. Почему в этом году отработанная схема дала сбой, ему не понятно.

Между тем, замерзающая бабушка 29 октября обратилась к председателю СНТ «Сборщик» Михаилу Леонтьеву с просьбой "определить ее куда-нибудь, иначе она замерзнет".

В настоящее время она находится в приюте, а полиция ведет проверку, чтобы выяснить, виноват ли кто-то в том, что она в холода осталась одна без нормальных условий для жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Умираю здесь, никто не приедет»: 94-летняя бабушка под Тольятти три месяца жила в сарае без воды и удобств

Родственники женщины уехали, закрыв на ключ богатый коттедж. Пожилая женщина до последнего верила, что они вернутся (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Высаживают пассажиров и не возвращают деньги»: из-за гололеда автобусы не могут проехать на Красную Глинку
«Где постоим?» Из-за снегопада Самару сковали километровые пробки
Стабильная величина: в Самаре определили, сколько будет стоит квадратный метр жилья
А вдруг кирпич на голову? Горадминистрацию обязали снести заброшки в Промышленном районе
«Задача на сезон - все выигрывать»: баскетболистки «Самары» дебютируют в Суперлиге-2
В кафе на ж/д вокзале в Сызрани нашли еду без документов
В Самаре запретят остановку и стоянку транспорта на улице Советской Армии
НА «СИБУР Тольятти» обсудили возможности сотрудничества с Российско-Германской внешнеторговой палатой
В Самаре завершили расследование дела бывшего главы Фонда капремонта
Как прошел Юнармейский марш Калашникова в Самаре 2019
На «СИБУР Тольятти» обсудили возможности сотрудничества с Российско-Германской внешнеторговой палатой
В Самаре подшипниковый завод «заставили» выплатить своим сотрудникам почти 4 млн рублей
МегаФон – цифровой партнер чемпионата мира по программированию ICPC
«Тольяттиазот» признали лучшим в Самарской области предприятием по производительности труда
Самарская сетевая компания повысила надежность энергоснабжения Кинеля
В Самаре Парад Памяти «подвинет» сельхозярмарку с площади Куйбышева
Всего 4,8 балла из 10: Самарская область попала в антилидеры рейтинга по уровню счастья