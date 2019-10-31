В Самаре запретят остановку и стоянку транспорта на улице Советской Армии

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-31T16:11:35+03:00

Запрет будет действовать на участке от дублера Ново-Садовой до МТЛ "Арена" Фото: Архив "КП"

Ограничение будет действовать только один день

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В следующий понедельник, 4 ноября, в Самаре введут запрет на остановку и стоянку транспорта на улице Советской Армии. Ограничение введут на участке от дороги-дублера улицы Ново-Садовой до территории МТЛ «Арена».

- Данная мера будет введена с 8:00 до 17:00 4 ноября из-за проведения торжественного мероприятия, посвященного Дню народного единства, - сообщили в департаменте транспорта Самары.

Напомним, что в этот день в городе также закроют проезд по нескольким дорогам. Движение ограничат в районе набережной - там будет проводиться легкоатлетический забег «В беге мы едины!».

ИСТОЧНИК KP.RU