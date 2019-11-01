2019-11-01T10:39:44+03:00
Происшествия

Аварию в Нефтегорском районе с двумя погибшими устроил водитель МАЗа, который не имеет права управлять грузовиками

Мужчина не пропустил ВАЗ-21099, который ехал по главной дороге
Анастасия ФИЛАТОВА
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После столкновения легковушка и грузовик оказались в кюветеПосле столкновения легковушка и грузовик оказались в кюветеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло утром в четверг, 31 октября, на 70 км трассы «Подъезд к Оренбургу от М-5 «Урал» в Нефтегорском районе. Напомним, там в столкновении большегруза и легковушки погибли два человека и еще двое получили травмы. Как выяснилось, участниками аварии стали грузовик МАЗ и ВАЗ-21099 с номерами Оренбургской области. По версии полицейских, аварию спровоцировал водитель первого автомобиля.

- 38-летний мужчина, управляя грузовиком, двигался по главной дороге со стороны Оренбурга в направлении села Дмитриевка. На перекрестке, где главная дорога меняет свое направление, он не уступил дорогу приближающемуся справа автомобилю ВАЗ под управлением 57-летнего водителя, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося погибли водитель «девяносто девятой» и его 59-летний пассажир. Еще два пассажира легковушки — 57-летняя женщина и 59-летний мужчина — госпитализированы в больницу. Как выяснили полицейские, у водителя грузовика, права были не категории «Е».

ИСТОЧНИК KP.RU

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