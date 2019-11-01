«Крузак» расплющил «Ладу» с семьей: появилось фото с места аварии под Самарой, в которой погибли четыре человека
Полиция региона рассказала подробности о сегодняшней аварии рядом с населенным пунктом «Калинка» в Волжском районе Самарской области, которая унесла жизни четырех человек.
- По предварительным данным полиции, водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в столкновении погиб сам предполагаемый виновник ДТП, а также три члена семьи, ехавшей в отечественном авто. Чудом выжила 13-летняя девочка из «Лады». Она была госпитализирована в медицинское учреждение с травмами.
ИСТОЧНИК KP.RU