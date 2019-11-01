«Крузак» расплющил «Ладу» с семьей: появилось фото с места аварии под Самарой, в которой погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 20:26 2019-11-01T20:26:31+03:00

Столкновение с тяжелым рамным джипом не оставило шансов пассажирам легковушки Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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Полиция региона рассказала подробности о сегодняшней аварии рядом с населенным пунктом «Калинка» в Волжском районе Самарской области, которая унесла жизни четырех человек.

- По предварительным данным полиции, водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер Прадо» выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Лада», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в столкновении погиб сам предполагаемый виновник ДТП, а также три члена семьи, ехавшей в отечественном авто. Чудом выжила 13-летняя девочка из «Лады». Она была госпитализирована в медицинское учреждение с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU