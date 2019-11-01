«Вылетел стремительно»: появилось видео с регистратора, который снял момент страшного ДТП под Самарой

1 Нояб. 21:36 2019-11-01T21:36:54+03:00

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В Сети появилось видео с регистратора, на котором запечатлен момент столкновения под Самарой, которое унесло 4 жизни 1 ноября.

На ролике видно, как перед ДТП сплошную линию разметки (что ПДД запрещено) пересекает другой автомобиль, который обгоняет фуры (обычное дело на двухполосной дороге). За ним следует на высокой скорости «Тойота». В этот момент и происходит столкновение, хотя и внедорожник, и легковушка пытаются избежать его.

Напомним, в ДТП на 63 км Обводной дороги Самары погибли четыре человека - предполагаемый виновник ДТП, а также три члена семьи, ехавшие в отечественном авто. Чудом выжила 13-летняя девочка из «Лады». Сейчас она находится в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются медики.

ДТП с четырьмя трупами под Самарой.Автор видео - ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU