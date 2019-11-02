В Самарской области появится филиал музея изобразительных искусств имени Пушкина
В Самарской области собираются открыть филиал Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Об этом стало известно в пятницу, 1 ноября, во время визита губернатора Дмитрия Азарова в Москву, где он встретился с директором музея Мариной Лошак.
- В ходе встречи достигнута принципиальная договоренность об открытии в регионе филиала одного из ведущих в стране и мире музеев - ГМИИ имени А.С. Пушкина, - сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Когда и где именно откроется филиал, пока не уточняется. Напомним, что в 2022 году в Самаре должен заработать филиал Третьяковской галереи. Он расположится в здании фабрики-кухни на улице Ново-Садовой, в которой уже скоро стартуют реставрационные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU